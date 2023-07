POL-GF: Strafverfahren nach unerlaubter Fahrt

Landkreis Gifhorn (ots) - In einem Supermarkt in Hankensbüttel waren unbekannte Täter bei einem Diebstahl erfolgreich. Sie entwendeten die Geldbörse einer 66-Jährigen, die diese in ihre Handtasche im Einkaufswagen gelegt hatte. Im Portemonnaie befanden sich neben 500 Bargeld auch Ausweisdokumente und EC-Karten. Mit diesen suchten die Täter eine Bank auf und hoben Geld vom Konto der Geschädigten ab. Die ...

