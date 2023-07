POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter

Wörth (ots) - In der Nacht von Freitag, 30.06.2023, auf Samstag, 01.07.2023, ist es in der Dorschbergstraße in Wörth zu einem Aufbruch eines Pkws gekommen. Es wurde an einem geparkten BMW die Seitenscheibe eingeschlagen und so durch Hineingreifen ins Fahrzeug die Tür zum Innenraum geöffnet. Nahezu fachmännisch wurden aus dem Fahrzeug verschiedene elektronische Bauteile ausgebaut und samt sogar dem Lenkrad entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch unklar. Hinweise ...

