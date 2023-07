Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Warnhinweis der Wasserwerke

Jockgrim (ots)

Über den "Zweckverband für Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe" (Ugs. die Wasserwerke) erging folgender Warnhinweis: Im Bereich des südlichen Landkreises Germersheim ist es vor einigen Tagen zu einem Vorfall in Rülzheim gekommen, bei welchem ein offensichtlich älteres Ehepaar persönlich an der Haustür durch eine angebliche Mitarbeiterin der Wasserwerke kontaktiert wurde. Angeblich hätte eine Wasserprobe entnommen werden sollen. Da das Ehepaar die Sache kritisch hinterfragte entfernte sich die Person wieder in unbekannte Richtung. Die Wasserwerke wollen in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass sich Kolleginnen und Kollegen natürlich immer ordnungsgemäß ausweisen können und dies auf Verlagen auch tun. Zudem würden entsprechende Termine zur Probenentnahme vorher angekündigt werden. Auch die Polizei rät in gleich gelagerten Fällen die Angaben zunächst kritisch zu hinterfragen und im Zweifel die örtlich zuständige Dienststelle zu kontaktieren.

