Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zwei Mal in zwei Tagen...

Landau (ots)

... ist ein 20-Jähriger in der Maximilianstraße in Landau negativ aufgefallen. Am Freitag (30.06.2023) wurde der Polizei Landau gegen 10:50 Uhr eine Bedrohung am Hauptbahnhof in Landau gemeldet. Aus dem Nichts soll der Mann ein Messer gezogen und einen 32-Jährigen damit bedroht haben. Verletzt wurde hierbei niemand. Einen Tag später fiel der 20-jährige Mann erneut auf, als er gegen 21:30 Uhr einem 31-jährigen Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Dieser erlitt Prellungen und eine Platzwunde an der Unterlippe und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzungen verantworten.

