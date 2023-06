Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Keine wetterbedingten Einsätze in Celle

Celle (ots)

Am Nachmittag und Abend des 22. Juni kam es an zahlreichen Orten in Deutschland und Niedersachsen zu Unwettern mit extremen Regenmengen. Die Residenzstadt Celle blieb hiervon glücklicherweise verschont, sodass die Feuerwehr Celle zu keinen wetterbedingten Einsätzen ausrücken musste.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell