Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuer an einer Waschanlage

Celle (ots)

Am Montag um 14:09 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer Waschanlage in die Straße "An der Hasenbahn" alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte es in der Anlage brennen.

Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigten sich die ersten Meldungen nicht. Es brannten am Gebäude abgestellte Papiercontainer und Holzpaletten. Durch den Betreiber waren bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet und das Feuer eingedämmt worden. Durch die Feuerwehr wurde zur weiteren Brandbekämpfung ein C-Rohr unter Atemschutz vorgenommen. Über eine Drehleiter wurde das Dach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache.

