Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Feuerwehr Scheuen erzielt 2. Platz beim Leistungsmarsch in Bingen!

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Beim diesjährigen Leistungsmarsch rund um den Rochusberg in Bingen, an dem Mannschaften aus ganz Deutschland teilnehmen, belegte die Mannschaft der Ortsfeuerwehr Scheuen in diesem Jahr den 2. Platz. Nachdem die Wehr letztes Jahr erstmalig den sensationellen 1. Platz erlangen konnte, hat die Titelverteidigung in diesem Jahr leider nicht ganz geklappt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell