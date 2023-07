POL-GF: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Zaun

Gifhorn (ots) - Am 13.07.2023 kam gegen 07:20 Uhr es auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn, in Höhe des Allerkanals, zu einem Verkehrsunfall. Ein Opel Astra in schwarzer Lackierung fuhr auf ein Abfallsammelfahrzeug auf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden am Unfallort aufgenommen und werden inzwischen vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei Gifhorn fortgeführt. Im Zuge dieser Ermittlungen werden nun Zeugen ...

