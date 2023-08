Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Gifhorn (ots)

Zu einem Auffahrunfall am Schillerplatz in Gifhorn wurde gestern Nachmittag die Polizei Gifhorn gerufen. Die Beamten stellen vor Ort zwei beteiligte Autos fest, die beiden Fahrer waren unverletzt. Den bisherigen Ermittlungen zum Unfallhergang nach, musste ein 40-Jähriger mit seinem Volkswagen T-Roc gegen 15:00 Uhr an einer roten Ampel halten. Dies bemerkte ein dahinterfahrender 47-Jähriger in seinem Volkswagen Golf zu spät und fuhr auf den T-Roc auf. Bei der polizeilichen Aufnahme des Unfalls ergaben sich für die Beamten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Unfallverursacher. Ein Schnelltest erhärtete den Verdacht, sodass gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen, der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn.

