Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu einem Unfall gesucht - Korrektur des Unfalltages

Leiferde (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem Unfall in Leiferde. Ein rot lackierter Mitsubishi Space Star verunfallte am frühen Samstagmorgen, gegen 04:00 Uhr im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße, abgehend von der Landesstraße 283. Das Auto prallte mit der rechten Seite gegen die dortige Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte der Polizei Meinersen wurde eine Alkoholisierung der zwei anwesenden Fahrzeuginsassinnen festgestellt. Zum Unfallhergang sucht die Polizei Meinersen Zeugen. Andere Verkehrsteilnehmer oder Anwohner, die den Unfall selbst beobachtet oder im unmittelbar anschließenden Zeitraum daran Personen an der Unfallstelle wahrgenommen haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 05372 9785-0 bei der Polizei Meinersen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell