Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Steinbach-Hallenberg (ots)

Unbekannte Täter sprengten am frühen Montagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Steinbach-Hallenberg und entwendeten die Geldkassette. Ob und wie viele Zigarettenschachteln entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Zeugen wurden durch einen lauten Knall aufmerksam und konnten zwei dunkel gekleidete Personen in unmittelbarer Nähe zum Automaten beobachten. Sie entfernten sich anschließend mit ihren Fahrrädern in Richtung Wolffsstraße. Von den Tätern fehlt jede Spur. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 03681 369-0 entgegengenommen.

