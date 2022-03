POL-MA: BAB5, St. Leon-Rot: BMW kracht in Leitplanke - Pressemitteilung Nr. 2

BAB5, St. Leon-Rot (ots) - Am heutigen Mittwochvormittag gegen 11:30 Uhr fuhr ein 69-jähriger Mann mit seinem BMW auf der A5 von Karlsruhe kommend in Richtung Heidelberg. An der Überleitung auf die A6 in Richtung Heilbronn krachte der BMW alleinbeteiligt in die Leitplanke, wurde im Anschluss mehrere Meter hoch durch die Luft geschleudert und landete schließlich im ...

mehr