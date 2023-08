POL-GF: Unerlaubte Fahrten beendet

Gifhorn (ots) - Ein Radfahrer wurde in der vergangenen Woche bei einem Unfall in Gifhorn verletzt. Der 64-Jährige befuhr am Mittwoch, dem 26.07.2023 den Radweg entlang der Braunschweiger Straße in Richtung Norden. Gegen 11:10 Uhr passierte er dabei das Gelände der südlich gelegenen Total-Tankstelle, also der, die gegenüber dem Continental Teves Parkplatz liegt. In diesem Moment bog ein in blauer Farbe lackierter ...

