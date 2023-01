Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu versuchten Einbruch

Gera (ots)

Gera: Gewaltsam versuchten sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Supermarkt in der Stadtrodaer Straße zu verschaffen, so dass nunmehr die Geraer Polizei ermittelt. Scheinbar am 14.01.2023, zwischen 22:06 Uhr und 22:16 Uhr avisierten die Einbrecher ihr Vorhaben, scheiterten letztlich jedoch an der Tür und zogen ohne Beutegut von Dannen. Die Kripo in Gera hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

