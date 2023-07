Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut Sühnekreuz beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zum wiederholten Male wurde ein Sühnekreuz in der Feldgemarkung Neustadt-Königsbach von unbekannten Tätern in der Nacht von Montag auf Dienstag zerstört. Nachdem im März 2023 ein Sühnekreuz dort zum zweiten Mal erheblich beschädigt wurde haben die Täter jetzt ein anderes, in der Nähe aufgestelltes Sühnekreuz nordöstlich von Königsbach unmittelbar hinter der Bahnunterführung Richtung L 516 komplett vom Sockel gerissen, wodurch dieses in 3 Teile zerbrach. Das Kreuz ist sehr alt und laut der Königsbacher Ortsvorsteherin, Frau Schaupp, denkmalgeschützt. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Stadt Neustadt hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Die Polizei Neustadt erbittet Zeugenhinweise unter 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de /WaSt

