Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei Meinersen auf Bewerberfang

Meinersen (ots)

Die Polizistinnen und Polizisten der Polizei Meinersen sind am Ende dieser Woche und in der kommenden Woche mit dem Infomobil unserer Polizeiakademie unterwegs. Der Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen findet bereits am Samstag dem 12.08.2023, auf dem Netto-Parkplatz, an der Hauptstraße in Meinersen statt. Von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr informieren die Beamten interessierte Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern über die vielfältigen Möglichkeiten der Verwendung im Polizeiberuf, die Voraussetzungen um Teil der "Polizeifamilie" werden zu können und den Ablauf des Studiums. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich in Präventionsthemen beraten oder das Fahrrad registrieren zu lassen. Dazu bitte das Rad, einen Eigentumsnachweis, einen Ausweis und bei einem eBike den Schlüssel zum Akku mitbringen.

Die weiteren Termine und Örtlichkeiten sind:

- Montag, 14.08.2023, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Netto-Parkplatz an der Hauptstraße in Müden (Aller) - Dienstag, 15.08.2023, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, Edeka-Parkplatz/ Skaterplatz am Gilder Weg in Leiferde - Mittwoch, 16.08.2023, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Waldbad am Gajenberg in Meinersen - Donnerstag, 17.08.2023, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, Schulzentrum am Gajenberg in Meinersen

Alle Infos zum Studium auch jetzt schon unter www.polizei-studium.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell