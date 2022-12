Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 221230-1-pdnms Zeugen nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 29.12.2022 kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ostlandstraße in Eckernförde. Der 68 jährige Wohnungsmieter erlitt durch das Feuer eine leichte Rauchgasvergiftung, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus.

Der 68 jährige Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandes in seinem Wohnzimmer, als er den Brandmelder aus dem Nebenzimmer hörte. Dort stellte er dann ein Feuer unterhalb des Fensters fest. Er versuchte noch, dass Feuer selber zu löschen, nachdem ihm dies nicht gelang, verließ er die Wohnung. Die Feuerwehr aus Eckernförde konnte dann den Brand schnell löschen.

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei in Eckernförde sucht nach zwei Jugendlichen ( zwischen 10-15 Jahre alt ), die zum Zeitpunkt des Brandausbruches auf dem Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus Böller gezündet haben sollen. Beide Jugendlichen waren zwischen 10-15 Jahre alt, der erste Jugendliche war männlich, ca. 150 cm groß, korpulent und trug eine schwarze Jacke, der zweite Jugendliche war ebenfalls männlich, ca. 160 cm groß, hatte eine schlanke Figur und war mit einer weiß/schwarzen Jacke bekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04351-9080 oder an die 04351-89212600.

Zur Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nichts gesagt werden.

Sönke Petersen

