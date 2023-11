Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bewaffneter Raub auf Verbrauchermarkt an Meller Landstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend um kurz nach 20:00 Uhr wurde ein Verbrauchermarkt an der Meller Landstraße 4 in Osnabrück überfallen. Zwei unmaskierter Männer betraten den Markt und begaben sich zu den Büroräumen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe zwangen sie dort zwei Mitarbeiterinnen zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig von dem Lieferantenausgang über den Parkplatz und vermutlich in Richtung Hannoversche Straße. Dabei transportierten sie ihre Beute in einer blauen Plastiktüte. Die bedrohten Mitarbeiterinnen blieben körperlich unversehrt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- männlich - 35-45 Jahre alt - schlank - Bart - orange Warnschutzjacke - schwarze Cappy - dunkle Hose - dunkle Schuhe

Täter 2:

- männlich - ca. 40-50 Jahre alt - schlank - Ober- und Unterlippenbart - schwarz-weiß karierte Jacke - schwarze Mütze - dunkle Hose - graue Schuhe

Nach dem Notruf löste die Polizei eine großangelegte Fahndung aus. Zahlreiche Funkstreifen waren daran beteiligt. Leider blieb die Suche bislang ohne Erfolg. Die Ermittler der Polizei Osnabrück bitten daher um Zeugenhinweise zu der Tat und den beschriebenen Personen. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115 oder -3203.

