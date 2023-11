Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Hoher Sachschaden nach Brand eines Nebengebäudes

Osnabrück (ots)

Um 14:40 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstag alarmiert. Am Tannenweg war ein Nebengebäude mit vorgelagerten Carport in Brand geraten. Die Feuerwehren aus Berge, Bippen und Nortrup bekämpften die Flammen und verhinderten damit die weitere Ausbreitung des Feuers. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 80.000 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist bislang ungeklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell