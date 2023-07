Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230719 - 0857 Frankfurt - Bockenheim: Autos bei Mülltonnenbrand beschädigt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Mittwoch (19.07.2023) kam es in der Zeppelinallee zu einem Mülltonnenbrand, bei dem zudem zwei Fahrzeuge und eine Garage beschädigt wurden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Gegen 0.50 Uhr ging beim Notruf eine Meldung über eine brennende Mülltonne ein, sodass umgehend die Feuerwehr und mehrere Polizeistreifen zu der genannten Örtlichkeit nach Bockenheim verlegten. Angekommen in der Zeppelinallee stellten die Beamten einen Brand vor einer Garage fest, der bereits auf einen Pkw überschlug. Neben diesem befand sich eine bereits ausgebrannte Mülltonne. Eintreffende Feuerwehrkräfte löschten im weiteren Verlauf das in Vollbrand stehende Fahrzeug. Durch die Hitzeentwicklung wurden jedoch noch ein weiterer angrenzender Pkw, eine Hecke sowie die Garage in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell