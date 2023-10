Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Harlingerode:

Am 20.10.2023 im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 14:50 Uhr kam es in Harlingerode in der Klagestraße zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Nach ersten Erkenntnissen touchierte der derzeit unbekannte Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten PKW und verließ anschließend unerlaubt den Unfallort, ohne der Angabe seiner Personalien. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden.

Ladendiebstahl in Bündheim:

Am 20.10.2023 gegen 20:55 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in der Breiten Straße in Bündheim. Der Täter versuchte mit diversen Gegenständen und Lebensmitteln den Laden zu verlassen, ohne diese zu bezahlen. Durch die Mitarbeiter des Ladens konnte der Täter vorerst gestellt werden. Im folgenden Gespräch flüchtete der Täter in einem geeigneten Moment mit dem Diebesgut.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Ca. 20 Jahre alt - 1,8 Meter groß - dunkelblonde Haare bekleidet mit: - blauer Pullover - dunkelblaue Jeans

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/55480 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung

