Goslar (ots) - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag vermutlich in den Mittagsstunden ereignete, sucht die Polizei nach dem Unfallort und einem möglichen Unfallbeteiligten. Ein 86-jähriger Fahrzeugführer war auf der Wegstrecke zwischen Liebenburg bis zum Klinikum in Goslar vermutlich an einem Verkehrsunfall beteiligt. Bei der Befragung durch die ...

mehr