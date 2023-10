Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 20.10.2023

Goslar (ots)

Langelsheim

Am 18.10.2023 meldet ein Geschädigter aus Hahausen eine Verkehrsunfallflucht in der Straße `Oberdorf `. Ein zur Zeit unbekanntes Fahrzeug hat nach ersten Ermittlungen in der Zeit vom 17.10.23 22:00 Uhr - 18.10.2023 07:00 Uhr ein PKW Skoda am Außenspiegel beschädigt. Geschätzter Sachschaden ca. 350,- Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Seesen

Am 19.10.2023 gegen 14:20 Uhr befährt ein 33jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die Braunschweiger Straße aus Rtg. Hahausen in Rtg. Autobahn A7. Auf Höhe der Star-Tankstelle kommt der PKW aus zur Zeit ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt auf einen ordnungsgemäß geparkten PKW, welche auf dem rechtsseitigen Parkstreifen stand. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Geschätzter Sachschaden ca. 22.500,- Euro. Der verursachende Fahrzeugführer und die noch im geparkten PKW befindliche Geschädigte wurde nicht verletzt. Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort. Die Braunschweiger Straße musste aufgrund von Räum-/Reinigungsarbeiten kurzfristig gesperrt werden.

