POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Diebstahl in Einkaufsmarkt in Goslar-Vienenburg:

Am Mittwoch, den 18.10.2023, wurde durch bislang unbekannte/n Täter gegen 19.20 Uhr, während der Öffnungszeiten eines Einkaufsmarktes in der Wiedelaher Straße ein Vitrinenschlüssel entwendet. Die Mitarbeiterin des Marktes wurde durch einen Täter abgelenkt. Währenddessen verschaffte sich ein weiterer Täter gewaltsam Zugang zum geschlossenen Bürorraum. Hier nahm er den Schlüssel an sich und öffnete damit den mit Schloss gesicherten Lagerraum für Zigaretten. Es wurde festgestellt, dass diverse Zigaretten und ein Notebook entwendet wurden.

