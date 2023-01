LPI-SHL: Seit 25 Jahren ohne Führerschein

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Täter begab sich in der Zeit von Sonntag, 22:00 Uhr, bis Montag, 04:00 Uhr Uhr, in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstleisters in der Rimbachstraße in Suhl. Er öffnete im Objekt gewaltsam einen Schlüsselkasten und betrat mit einem dieser Schlüssel das Ambulanzzimmer. Aus diesem entwendete der Langfinger ein Diensthandy im Wert von ca. 100 Euro. Ob weitere Gegenstände bzw. ...

mehr