BPOL-F: Zwei Haftbefehle im Frankfurter Hauptbahnhof vollstreckt

Frankfurt am Main (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch eine 47-jährige Frau im Frankfurter Hauptbahnhof verhaftet, die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Wegen Erschleichen von Leistungen standen bei der Frau noch 40 Tage Haft im Raum. Nach ihrer Verhaftung wurde sie wenig später in die Justizvollzugsanstalt ...

