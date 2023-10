POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 18.10.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht unter Alkoholeinfluss am 17.10.2023, 19:15 Uhr in Vienenburg: Die Fahrerin eines Ford Fiesta wollte von der Teichstraße nach rechts in die Friedrich-Rese-Straße einbiegen. Hier kam sie mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stromverteilerschrank. Dieser wurde dabei eingedellt und die Tür abgerissen. Die ...

