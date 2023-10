Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 17.10.2023

Goslar (ots)

Seesen

Am 15.10.2023 gegen 20:10 Uhr wird der Feuerwehr und Polizei Seesen eine Rauchentwicklung im Bereich der Bismarckstraße (ehemalige Nudelfabrik) in Richtung Bahnhof gemeldet. Vor Ort kann die Feuerwehr einen Brand von diversen Gegenständen (Unrat) auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma feststellen. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Gebäude- oder Personenschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei Goslar übernahm die Ermittlungen. Eine Brandursache konnte vor Ort noch nicht festgestellt werden. Beobachtungen oder Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell