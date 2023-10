Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.10.2023

Goslar (ots)

In Goslar-Georgenberg wurde am Montagnachmittag ein sogenanntes E-Bike aus einer Garage entwendet.

Das schwarze Pedelec der Marke Focus, Model Jarifa 6.7, wurde zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr aus der Garage am Haus Krugwiese 22 entwendet. Der Wert des Fahrrades beträgt etwa 3.500 Euro.

Die Polizei Goslar führt ein Ermittlungsverfahren zu diesem Diebstahl und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

- Kunigunde

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 in Höhe Kunigunde, wurden am Dienstagmorgen zwei Verkehrsteilnehmer verletzt.

Gegen 8 Uhr fuhr eine 60-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Hyundai auf der B 6 in Richtung Salzgitter und beabsichtigte in Höhe Kunigunde nach links Richtung Langelsheim abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den ihr entgegenkommenden VW Caddy eines 25-jährigen Mannes aus Liebenburg, so dass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision wurde der VW Caddy gegen einen Ampelmast geschoben, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde.

Die beiden Unfallbeteiligten erlitten einen Schock und wurden zur Beobachtung einem Klinikum zugeführt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die beschädigte Ampel ist derzeit außer Betrieb. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 30.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn, musste die Strecke für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, die Polizei in Liebenburg unter der Telefonnummer (05346) 94680-0 oder die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 zu kontaktieren.

