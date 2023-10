POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 15.10.2023

Goslar (ots) - Einbruch Goslar. Zwischen Sonntagmittag den 08.10.23 und Samstagmittag den 14.10.23, wurde eine Fensterscheibe einer Lagerhalle in der Straße "Am Fliegerhorst" eingeschlagen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten so in die Lagerhalle, in welcher Trödel/Antiquitäten gelagert werden, und durchsuchten diverse Gelasse nach Diebesgut. In der Folge entkamen der oder die Täter unerkannt. Feuer ...

mehr