POL-GS: Pressebericht PI Goslar Sonntag, den 15.10.2023

Einbruch

Zwischen Sonntagmittag den 08.10.23 und Samstagmittag den 14.10.23, wurde eine Fensterscheibe einer Lagerhalle in der Straße "Am Fliegerhorst" eingeschlagen. Der oder die bislang unbekannten Täter gelangten so in die Lagerhalle, in welcher Trödel/Antiquitäten gelagert werden, und durchsuchten diverse Gelasse nach Diebesgut. In der Folge entkamen der oder die Täter unerkannt.

Feuer

Am Samstagvormittag, gegen 10:00 Uhr, teilte eine 64jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Domstraße mit, dass eine vor dem Wohnhaus befindliche Fußmatte Brandspuren aufweise. Wie sich herausstellte, traf der Sachverhalt so zu. Nach Angaben der Bewohnerin müsse die Fußmatte zwischen Freitagabend, ca. 23:45 Uhr, und Samstagvormittag, ca. 10:00 Uhr, in Brand geraten sein. Zu einem Gebäude- oder Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Bedrohung / tätlicher Angriff

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, teilten mehrere Personen über Notruf mit, dass im Bereich der Okerstraße eine männliche Person mehrere Personen mit einem Messer bedrohe bzw. verfolge. Kurz nach den Mitteilungen trafen mehrere Streifenwagen am Ort ein und stellten letztlich einen 73jährigen Mann fest, welcher sich tatsächlich mit einem Messer "bewaffnet" in dem benannten Bereich bewegte und offenbar Menschen bedrohte. Der Mann konnte durch die eingesetzten Beamten überwältigt werden. Zu Personenschäden kam es nicht. Wie sich im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, hatte der Mann zuvor ein Ehepaar mit dem Messer bedroht und, soweit bislang bekannt, zumindest einen Passanten ebenfalls mit dem Messer bedroht und versucht zu verletzten. Der Mann versuchte nach Eintreffen der Einsatzkräfte außerdem diese anzugreifen. Nach Festnahme der Person, wurde diese der Dienststelle zugeführt. Hier kam es im weiteren Verlauf zu einer Beleidigung einer Beamtin. Den Mann erwarten nun diverse Strafverfahren.

Ladendiebstahl

Am frühen Samstagabend, zwischen ca. 17:05 Uhr und 17:30 Uhr, hielten sich zwei bislang unbekannte Personen, eine Frau und ein Mann, in den Räumlichkeiten einer Parfümerie in der Fischemäkerstraße auf. Beide Personen entnahmen in diesem Zeitraum diverse Artikel aus den Auslagen und entfernten sich anschließend aus den Räumlichkeiten, ohne die Artikel zu bezahlen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

