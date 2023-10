Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PI Goslar Samstag, den 14.10.2023

Goslar (ots)

Körperverletzung

Goslar.

Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, kam es in der Marstallstraße zu einer Körperverletzung. Eine bislang unbekannte männliche Person schlug nach Zeugenangaben einem 34jährigem Goslarer unvermittelt ins Gesicht und entfernte sich danach von der Örtlichkeit. Das Opfer wurde durch den Schlag leicht verletzt.

Brand

Goslar.

Am Samstagmorgen, gegen 00:15 Uhr, kam es in der Schilderstraße zu einem Brand innerhalb eines Gebäudes. Durch den Brand kam es zu einer sehr starken Rauchentwicklung im gesamten Gebäude, was zur Folge hatte, dass fünf im Gebäude befindliche Personen sich auf einen Balkon flüchteten und im weiteren Verlauf durch Kräfte der Feuerwehr Goslar gerettet wurden. Alle Personen blieben unverletzt. Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der Sachschaden auf ca. 50.000 Euro. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern an.

Kein Versicherungsschutz

Goslar.

Am Freitagvormittag, gegen 09:30 Uhr, wurde ein 30jähriger Goslarer mit seinem e-Scooter auf der Heinrich-Pieper-Straße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den e-Scooter kein Versicherungsschutz besteht. Dem Goslarer wurde die Weiterfahrt untersagt. Kurz nach der Kontrolle und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30jährige durch eine andere Polizeibeamtin erneut fahrend mit dem e-Scooter festgestellt. Den Mann erwarten nun zwei Strafverfahren.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Goslar.

Am Freitagabend, gegen 19:00 Uhr, führte eine Funkstreifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle in der Straße "Im Schleeke" durch. Der Funkstreifenwagen war zu diesem Zwecke beleuchtet am Fahrbahnrand abgestellt. Ein 30jähriger Goslarer befuhr zeitgleich mit seinem Auslieferungsfahrzeug die benannte Straße in Richtung Oker. In Höhe der Kontrollstelle kam der 30jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Funkstreifenwagen. Der Funkstreifenwagen wurde durch den Aufprall derart beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 30jährige Fahrzeugführer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobenentnahme veranlasst. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05321 - 3390 in Verbindung zu setzen.

i.A. Schumbrutzke, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell