Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.10.2023

Goslar (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang Unbekannte in eine Bäckerei in Bad Harzburg ein.

Im Zeitraum von etwa 17.30 Uhr bis 4.20 Uhr gelangten der oder die Täter gewaltsam in das Geschäft, wo sie Bargeld erbeuteten und anschließend unerkannt entkommen konnten.

Die Ermittlungen zu diesem Einbruch werden im Fachkommissariat der Polizei Goslar geführt. Hinweise oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der Bundesstraße 82 wurde der Fahrer eines Pkw verletzt.

Gegen 11.50 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann aus Goslar auf der B 82 in Richtung Goslar und ließ in Höhe des Nordbergs einen Rettungswagen passieren. Als der Fahrer anschließend wieder beschleunigte, kam er mit seinem Ford Mustang ins Schleudern und rutschte über die Fahrbahn in den gegenüberliegenden Graben. Hier überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Polizei Goslar sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr, in Jürgenohl ereignete.

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug vor dem Haus Marienburger Straße 1 gegen einen geparkten grauen Subaru und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden an der hinteren rechten Seite des Subaru beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

Am Donnerstagabend kam es in Sudmerberg und in der Goslarer Innenstadt nacheinander zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen.

Zur ersten Auseinandersetzung kam es gegen 19 Uhr auf dem Gelände eines Schnellrestaurants in der Peter-Henlein-Straße, als ein im Auto sitzendes Ehepaar aus Goslar von mehreren jungen Männern im Alter von 18 - 21 Jahren, ebenfalls aus Goslar, beleidigt wurde. Als der 21-jährige Ehemann die Gruppe zur Rede stellte, eskalierte der Streit und beide Seiten schlugen aufeinander ein.

Die hinzugerufene Polizei schlichtete die Situation vor Ort und leitete Strafverfahren gegen die Beteiligten ein.

Gegen 20.40 Uhr trafen die Kontrahenten und weitere Personen in der Ziegenstraße erneut aufeinander. Insgesamt attackierten sich mehrere Männer im Alter von 18 - 45 Jahren gegenseitig, wobei drei Personen durch Tritte, Faustschläge, Schlagwerkzeuge und ein sogenanntes Cuttermesser verletzt wurden.

Die Beteiligten wurden durch die Polizeikräfte getrennt und zur Verhütung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Festnahme von mindesten zwei der Beschuldigten und deren Vorführung vor einen Haftrichter wird derzeit in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig geprüft.

Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung dem Klinikum Goslar zugeführt, konnten dieses aber bereits wieder verlassen.

Auch hier leitete die Polizei diverse Strafverfahren ein. Zu den Gründen der Auseinandersetzung dauern die polizeilichen Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell