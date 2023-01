Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand (14.01.2023)

Stockach (ots)

Am Freitagabend ist es bei der Kontrolle eines betrunkenen Autofahrers zu Widerstandshandlungen gekommen. Gegen 22.30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Stockach auf der Berliner Straße einen 42-jährigen Opel-Fahrer. Bei der Überprüfung des Mannes stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest, was ein Test mit einem Wert von rund 2,4 Promille bestätigte. Während der Kontrolle widersetzte sich der betrunkene Mann, der auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, immer wieder den Anweisungen der Polizisten, so dass ihm schließlich Handschellen angelegt werden mussten. Auf der Fahrt in ein Krankenhaus, wo der 42-Jährige eine Blutprobe abgeben musste, trat der aggressive Mann außerdem mehrfach gegen die Innenverkleidung des Streifenwagens. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

