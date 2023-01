Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall verletzt (13.01.2023)

Radolfzell (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der Böhringer Straße am Freitagmittag verletzt worden. Ein 59-jähriger VW-Fahrer parkte aus einem Parkplatz rückwärts auf die Böhringer Straße aus und stieß dabei mit einem in Richtung Bismarckstraße fahrenden 81-jährigen Mann auf einem Roller zusammen. Der Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell