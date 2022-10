Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Nachtragsmeldung zu "Brand von Mehrfamilienhaus ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan"

Michelstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem der Wohnungsbrand eines Mehrfamilienhauses im "Stockheimer Ring" am Donnerstagnachmittag (20.10.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan rief (wir haben berichtet), konnte ein 49-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Gegen 15.30 Uhr alarmierten Nachbarn die Einsatzkräfte und meldeten den Brand einer dortigen Erdgeschosswohnung. Hierbei wurde der Polizei bekannt gegeben, dass kurz nach dem Brand eine Person aus dem Wohnhaus gerannt sein soll. Sofort begaben sich mehrere Streifen in die Fahndung. Schließlich konnten die Ordnungshüter auf einem Schulgelände in der Nähe zum Brandort einen im Gebüsch liegenden, sichtlich alkoholisierten, Mann auffinden. Da zum jetzigen Ermittlungszeitpunkt nicht ausgeschlossen werden kann, dass der 49 Jahre alte Tatverdächtige in Zusammenhang mit dem Wohnungsbrand steht, nahmen die Beamtinnen und Beamten den Mann vorläufig fest. Zudem wird aktuell geprüft, ob der 49-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und Hintergründen dauern derzeit noch an. Nach jetzigem Kenntnisstand ist die Erdgeschosswohnung zum aktuellen Zeitpunkt nicht bewohnbar.

Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich glücklicherweise rechtzeitig nach draußen begeben und blieben unverletzt.

Hinweis an die Medienvertreter: Weitere Auskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

