Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim-Georgenhausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Täter erbeuten Schmuck

Reinheim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Groß-Zimmerner-Straße haben Kriminelle am Donnerstagabend (20.10.) Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zugang zu den Räumen und suchten nach Beute. Sie wurden fündig und flüchteten bislang unerkannt. Die Tatzeit wird zwischen 17.50 Uhr und 20.30 Uhr eingegrenzt. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und sucht Zeugen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, wird gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

