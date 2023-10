POL-GS: Virtuelle Berufsinformation der Polizei Niedersachsen

Goslar (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am Dienstagmittag während einer Busfahrt in Goslar eine Herrenhandtasche. Der 26-jährige Geschädigte aus Hildesheim war gegen 14 Uhr am ZOB in Goslar in den Linienbus 801 eingestiegen und fuhr mit diesem bis zum Klinikum. Hier bemerkte er den Verlust seiner schwarzen Handtasche, die ihm in einem ...

