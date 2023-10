Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.10.2023

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am Dienstagmittag während einer Busfahrt in Goslar eine Herrenhandtasche.

Der 26-jährige Geschädigte aus Hildesheim war gegen 14 Uhr am ZOB in Goslar in den Linienbus 801 eingestiegen und fuhr mit diesem bis zum Klinikum. Hier bemerkte er den Verlust seiner schwarzen Handtasche, die ihm in einem unbeobachteten Moment im Bus entwendet worden sein muss.

Hinweise zu dieser Tat oder den Tatumständen nimmt die Polizei Goslar unter der bekannten Amtsnummer (05321) 339-0 entgegen.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Goslar wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt.

Ein VW ID bog gegen 14.30 Uhr von der Hildesheimer Straße nach rechts in die Von-Garßen-Straße ab. Hierbei übersah der Fahrer offensichtlich einen 32-jährigen Fußgänger aus Goslar, der die Straße überquerte und erfasste diesen, wodurch der Mann auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Anschließend setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Der Schwerverletzte wurde durch andere Verkehrsteilnehmer am Unfallort erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen dem Klinikum Goslar zugeführt.

Eine aufmerksame Zeugin hatte sich das Kennzeichen des flüchtigen Pkw gemerkt und konnte den Fahrer beschreiben, so dass ein 61-jähriger Mann aus Goslar zeitnah durch die Polizei als Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Dieser muss sich nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Seesen

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstagabend in einer Wohnung in Seesen ein Elektrogerät in Brand.

Gegen 21 Uhr wurden die Bewohner einer Wohnung in der Mittelstraße durch einen ausgelösten Rauchmelder auf den Brand der Spülmaschine in der Küchenzeile aufmerksam. Der 66-jährige Bewohner löschte das Feuer umgehend mit zwei Eimern Wasser und konnte somit ein Ausbreiten der Flammen auf die gesamte Küche verhindern.

Die hinzugerufene Feuerwehr entlüftete die Wohnung und überprüfte das Gerät auf Brandnester. Der Geschirrspüler sowie die Küchenzeile wurden beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen.

