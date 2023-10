POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 10.10.2023

Goslar (ots) - Die Polizei hat am Freitagabend am Bahnhof Goslar rund 20 Personen einer Kontrolle unterzogen. Zuvor war aus dieser Gruppe heraus ein Passant mit einer Flasche beworfen worden. Nachdem ein 43-jähriger Passant gegen 19.45 Uhr von einer aus der Personengruppe geworfenen Flasche am Kopf getroffen worden war, stellte Einsatzkräfte die Gruppe noch am ...

mehr