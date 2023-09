Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Festnahme zweier Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Hannover-Stöcken

Hannover (ots)

Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nach einem Messerangriff auf einen 27-jährigen Mann im hannoverschen Stadtteil Stöcken konnte die Polizei am Dienstagabend, 05.09.2023, zwei mutmaßliche Täter in Mainz festnehmen. Die Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover attackierten am Montagmittag, 04.09.2023, zwei Männer einen 27-Jährigen mit einem Messer in der Ithstraße. Im Anschluss ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Der 27-Jährige erlitt durch die Tat schwere Verletzungen im Oberkörper. (Wir berichteten unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5595137).

Durch intensive Fahndungsmaßnahmen konnten am Dienstagabend zwei mutmaßliche Täter im Alter von 27 und 68 Jahren im Stadtgebiet in Mainz festgenommen werden. Nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter am Mittwoch, 06.09.2023, kamen die beiden Männer in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und sind Gegenstand der Ermittlungen. /bo, ram

