Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Südstadt: 27-jähriger Kradfahrer durch Kollision schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstag, 05.09.2023, sind im hannoverschen Stadtteil Südstadt ein Pkw mit einem Motorrad zusammengestoßen, wobei der Motorradfahrer schwer und der Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 18:35 Uhr auf dem Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/ Ecke Altenbekener Damm. Ein 31-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf aus Richtung Arthur-Menge-Ufer kommend in Richtung Altenbekener Damm. Kurz vor der Kreuzung Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/ Ecke Altenbekener Damm führte der 31-Jährige ein Wendemanöver (einen sogenannten "U-Turn") auf der Fahrbahn durch, um wieder in Richtung Arthur-Menge-Ufer zu fahren. Während des Wendemanövers kreuzte der Pkw-Fahrer die Fahrspur des nachfolgenden Kradfahrers. Trotz einer Gefahrenbremsung prallte der Motorradfahrer frontal gegen die Fahrerseite des Autos. Der 27-jährige Motorradfahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls auf das Dach des Pkw und anschließend auf den Boden geschleudert. Durch den Unfall erlitt er schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der 31-jährige Pkw-Fahrer ebenfalls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst fachgerecht abtransportiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.500 Euro beziffert.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalls eingeleitet. /san, bo

