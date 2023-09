Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Kleinkind wird durch Pkw in Fußgängerzone in Stöcken gefährdet - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Am Montag, 05.09.2023, gegen 20:30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug diverse Personen gefährdet. Der Fahrer fuhr verbotswidrig auf dem Stöckener Markt und driftete mit seinem Fahrzeug in der Fußgängerzone.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Stöcken befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem grauen Audi gegen 20:30 Uhr die Fußgängerzone am Stöckener Markt. Der Fahrer gefährdete durch seine Fahrweise mehrere Passanten. Darunter gefährdete er auch ein Kleinkind mit einem Tretroller. Nachdem der Fahrer in der Fußgängerzone herumgedriftete hatte, fuhr er in Richtung der Hogrefestraße davon und missachtete hierbei das Rotlicht der dortigen Ampel.

Das Polizeikommissariat Hannover-Stöcken hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr eingeleitet. Die Polizei bittet die Eltern des Kindes sich bei der Polizei zu melden. Zeugen, die Hinweise zu dem Kind oder zu dem Fahrer des Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 zu melden. /san, bo

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell