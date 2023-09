Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Trickdiebstahl nach Geldabhebung - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Hannover (ots)

In den vergangenen Wochen haben Trickdiebe im Bereich der hannoverschen Innenstadt vermehrt Personen beim Abheben von Geld an Bankschaltern beobachtet und anschließend verfolgt, teilweise in Gespräche verwickelt und dann bestohlen. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen.

Im Juli haben unbekannte Täter bereits beobachtet, wie eine 58-jährige Frau eine hohe, fünfstellige Geldsumme am Schalter einer Bankfiliale in der hannoverschen Innenstadt abgehoben hat. Im Anschluss wurde sie durch die unbekannten Personen verfolgt und das Geld aus ihrem Rucksack gestohlen. Die Polizei hatte Ermittlungen wegen gewerbsmäßigen Taschen- und Trickdiebstahls aufgenommen.

Dies war allerdings kein Einzelfall. Nach weitreichenden Observationen hat die Polizei Hannover nun einen Tatverdächtigen auf frischer Tat festnehmen können. Gegen den 47-jährigen Mann wird nun wegen gewerbsmäßigen Taschen- und Trickdiebstahls ermittelt.

Die Polizei Hannover rät daher nochmals zu erhöhter Vorsicht beim Abholen von Geld in Bankfilialen. Die erhaltenen Geldsummen sollen möglichst vertraulich übergeben und die genauen Aufbewahrungsorte für Dritte nicht erkennbar gewählt werden.

Die Polizei rät:

- Heben Sie, wenn möglich, keine großen Bargeldsummen auf einmal am Bankschalter ab - Versuchen Sie bei der Aushändigung und beim Verstauen des Geldes möglichst keine Blicke Dritter zuzulassen - Erfragen Sie beim Schalterpersonal Rückzugsmöglichkeiten in der Filiale, um das Geld ohne Blicke Dritter verstauen zu können - Wählen Sie zum Verstauen möglichst schwer erreichbare Orte, nutzen Sie daher lieber Innentaschen der Kleidung statt Handtaschen und Rucksäcke, die leicht gestohlen oder entrissen werden können - Teilen Sie bei einem größeren Geldbetrag die Summe auf und verstauen sie das Geld an verschiedenen Orten - Schauen Sie sich nach Personen um, die den Eindruck erwecken, dass sie Sie beobachten.

/DB, ang

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell