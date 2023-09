Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Polizei ermittelt zu möglicherweise politisch motivierten Schmierereien - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben einen Gastronomiebetrieb im hannoverschen Stadtteil List mit Graffiti beschmiert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, ist der polizeiliche Staatsschutz involviert. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurden die Schmierereien am Mittwoch, 06.09.2023, festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Graffiti wurden von unbekannten Tätern vermutlich in den vorherigen Nachtstunden an die Scheiben des Betriebs geschmiert.

Ob ein Zusammenhang mit weiteren Graffiti, die in jüngster Vergangenheit im Stadtgebiet festgestellt wurden, besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ram

