Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 09.10.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Schaden ca. 2500,- Euro

08.10.2023, 11.25 Uhr, 38723 Seesen/Münchehof, B 243/B 242. Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Springe befuhr die B 243 aus Rtg. Seesen und musste an der Abfahrt Münchehof, als Linksabbieger an der Einmündung zur B 242, verkehrsbedingt warten. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Osterode am Harz, der hinter dem Zweirad wartete, fuhr aus Unachtsamkeit an, obwohl der Motorradfahrer noch hielt. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer, wobei er sich leicht verletzte. Da Betriebsstoffe ausliefen musste die Fahrbahn bis zur Reinigung gesperrt werden.(hei)

