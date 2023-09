Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Lastwagenfahrer mit Pfefferspray attackiert - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Nach einer mutmaßlichen Pfefferspray-Attacke auf einen Lastwagenfahrer am Donnerstagnachmittag, 21. September 2023, in Freiburg-Wiehre sucht die Polizei Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen musste ein 52-Jähriger mit seinem Lkw gegen 15.45 Uhr an einer Ampelanlage in der Basler Straße verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 66 Jahre alter Lkw-Fahrer soll daraufhin sein Fahrzeug verlassen haben, an den Lkw des 52-Jährigen herangetreten sein und ihm aufgrund einer vorangegangen Verkehrssituation Pfefferspray in seine Fahrerkabine gesprüht haben. Dabei sei der Mann auch im Gesicht getroffen worden.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Vorfall beobachtet hat, soll sich mit der Polizei (Tel.: 0761/882-4421) in Verbindung setzen.

