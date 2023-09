Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Pannen-Motorrad gestohlen

Eine Ducati entwendeten Unbekannte am Montagabend bei Öhringen. Eine 54-Jährige und deren Ehemann waren gegen 19.15 Uhr mit ihren Motorrädern auf der Kreisstraße 2384 unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts an der Ducati der Frau stellten sie diese in der Ohrntalstraße auf einem Feldweg neben der Kreisstraße zwischen Unterohrn und Ohrnberg ab. Als sie gegen 20.30 Uhr mit einem Anhänger zurückkamen, um das Motorrad abzuholen, war das defekte Fahrzeug weg. Daher sucht das Polizeirevier Öhringen Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib der Ducati geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: In Rohbau eingebrochen

Werkzeug im Wert von rund 2.000 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Rohbau in Künzelsau-Gaisbach am vergangenen Wochenende. Die Täter verschafften sich zwischen 13 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Montag Zutritt zum Gebäude in der Haselallee und flüchteten anschließend mit der Beute. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

