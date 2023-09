Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtgebiet Heilbronn Brand in Seniorenanlage

Heilbronn (ots)

Kurz nach 16.00 Uhr meldete die Rettungsleitstelle Heilbronn einen größeren Einsatz in einem Seniorenwohnheim am Kaiser-Friedrich-Platz in Heilbronn. Bereits mehrere Notrufmitteiler meldeten eine Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoß. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten einen 75-jährigen Senior retten, der sehr schwere Rauch- und Brandverletzungen erlitten hatte, weiterhin einen 93-jährigen Senior, der ebenfalls durch Rauch- und Brandverletzungen schwer verletzt wurde. Bei dem 75-jährigen Mann bestand akute Lebensgefahr. Weiterhin wurde noch eine 79-jährige Bewohnerin durch Rauchgase leicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Ein Bett und verschiedene Einrichtungsgegenstände wurden in Mitleidenschaft gezogen. Auf Grund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den 75-jährigen sofort in eine Klinik nach Stuttgart verbrachte. Dort verstarb die Person um 19.45 Uhr aufgrund ihrer schweren Verletzung. Der 93-jährige wurde vom Rettungsdienst ebenfalls in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Sachstand entstand ein Inventarschaden von 10.000 EUR. Der Gebäudeschaden wird auf 40.000 EUR beziffert. Polizei und Feuerwehr waren mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz, die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen.

