Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bretzfeld: Wohnmobilfahrer nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer eines Wohnmobils verursachte am Sonntagvormittag auf der Autobahn 6 einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 11.40 Uhr kollidierte das Wohnmobil beim Fahrstreifenwechsel zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen mit dem Audi eines 75-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Nach dem Unfall setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 mit der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg in Verbindung zu setzten.

Heilbronn: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Freitag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 29-Jähriger hatte seinen Tesla gegen 5.40 Uhr in der Alexander-Baumann-Straße, auf einem Parkplatz abgestellt. Als er um 14.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Aufgrund der Spurenlage kann davon ausgegangen werden, dass der Verursacher mit einem roten Fahrzeug unterwegs war. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nachdem am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn eine Person bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt und Sachschaden in Höhe von circa 2.300 Euro verursacht wurde, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 4.25 Uhr sollen an der Einmündung der Mönchseestraße mit der Steinstraße zwei Personengruppen in Streit geraten sein. In dessen Verlauf wurde ein 20-Jähriger durch Tritte und Schläge verletzt. Außerdem schlug ein bisher Unbekannter die Scheibe eines Fahrzeugs ein und warf einen Schlagstock in Richtung eines Audi-Fahrers, der die Gruppe aufgefordert hatte stehen zu bleiben. Das Wurfgeschoss verfehlte sein Ziel, beschädigte aber das Fahrzeug des 23-Jährigen. Die Täter konnten im Anschluss flüchten. Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung oder den Beteiligten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Lauffen: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagvormittag auf der Landesstraße 1105 bei Lauffen am Neckar. Gegen 11.45 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge in einer Kolonne hinter einer landwirtschaftlichen Maschine von Ilsfeld kommend in Richtung Lauffen. Eine 89-Jährige, welche direkt hinter dem langsamen Fahrzeug fuhr, wollte mit ihrem VW Polo nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dies übersah vermutlich ein 62-jähriger Motorradfahrer, der zeitgleich zum Überholen der Kolonne angesetzt hatte und kollidierte mit seiner Honda mit dem VW der Frau. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Massenbachhausen: Fahrradfahrer nach Unfall in Krankenhaus

Leichte Verletzungen zog sich ein Fahrradfahrer am Freitagnachmittag bei einem Unfall bei Massenbachhausen zu. Gegen 14 Uhr befuhr eine 39-Jährige mit ihrem Audi die Kreisstraße 2145 von Berwangen kommend in Richtung Massenbachhausen. Vor ihr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Fahrrad. Als die Frau zum Überholgen des Zweiradfahrers ansetzte, übersah sie vermutlich, dass dieser nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander und der Mann wurde zunächst auf die Windschutzscheibe und anschließend zu Boden geschleudert. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, weshalb er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro.

Neckarsulm: PKW zerkratzt - Wer hat was gesehen?

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachte eine bisher unbekannte Person am Samstagmittag in Neckarsulm und flüchtete anschließend. Der 32-jährige Besitzer eines Audis hatte diesen gegen 12.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Rötelquerspange abgestellt. Als er, gegen 13.20 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen tiefen Kratzer vom Kofferraum über die Beifahrertüre bis zum Kotflügel fest. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Untergruppenbach/Donnbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem eine unbekannte Person am frühen Montagmorgen in ein Einfamilienhaus in Untergruppenbach-Donnbronn eingebrochen ist, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 2.15 Uhr verschaffte sich der Täter oder die Täterin über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Hirtenstraße. Eine 21-jährige Bewohnerin des Hauses wurde durch Geräusche geweckt und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnte keine Person mehr im Haus festgestellt werden. Auch eine unmittelbar eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verlief erfolglos. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Beilstein: BMW beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Freitag auf Samstag in Beilstein. Der 26-jährige Besitzer eines BMWs hatte diesen am Freitagabend gegen 20 Uhr in der Bahnhofstraße abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 11.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Weinsberg: Polizei sucht Graffiti-Sprayer

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Wochenende die Außenfassade einer Schule in Weinsberg mit Graffiti beschmierten. Zwischen Freitagabend, 17.10 Uhr, und Samstagmorgen, 7.15 Uhr, besprühten der oder die Unbekannten die Mauern an der Süd- und Westseite des Schulgebäudes in der Rossäckerstraße mit mehreren Schriftzügen. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Verursachern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen in Ilsfeld und flüchtete anschließend. Der 45-jährige Besitzer eines VW Sharan hatte diesen gegen 10.45 Uhr in der Robert-Mayer-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abgestellt. Als er, gegen 11.10 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden an der Fahrerseite fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Ilsfeld: Fahrradeigentümer gesucht

Der Polizeiposten Ilsfeld sucht den rechtmäßigen Eigentümer oder die rechtmäßige Eigentümerin eines gestohlenen Pedelecs. In einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstählen konnte das Pedelec auf dem Bild (siehe Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ilsfeld-diebstahl-von-pedelec/) aufgefunden werden, dessen Eigentümer oder Eigentümerin bislang nicht ermittelt werden konnte. Das Pedelec wurde vermutlich am 26. August 2023 vor einem Supermarkt in der Robert-Mayer-Straße in Ilsfeld entwendet. Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062-915550 in Verbindung zu setzen oder den Diebstahl bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle mit Hinweis auf diese Fahndung und einem Eigentumsnachweis zur Anzeige zu bringen.

